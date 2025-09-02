Ministério Público abre inquérito a morte de bebé à porta das urgências em Idanha-a-Nova

O Ministério Público de Castelo Branco estará a investigar a morte de um bebé de 11 meses à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova, avança o Diário de Notícias esta terça-feira.

O caso remonta ao passado dia 22 de agosto. A notícia foi avançada, inicialmente, pelo canal Record Europa, segundo o qual a mãe da criança alega que o atendimento foi recusado porque a unidade de saúde estaria perto da hora de encerrar.

Os sintomas iniciais eram vómitos e algum desconforto, mas sem febre. A família dirigiu-se ao centro de saúde de Idanha-a-Nova, de onde foi encaminhada para a Urgência Pediátrica do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

Após a alta clínica e a prescrição de medicamentos, a família regressou a casa, mas o estado de saúde da criança terá piorado.

Segundo a progenitora, ao regressarem ao centro de saúde de Idanha-a-Nova, o atendimento terá sido recusado por estar a 10 minutos da hora de fechar. Foi acionado o 112 para transportar a criança de volta para o hospital em Castelo Branco e bebé acabou por morrer à porta da urgência.

Para além da investigação do Ministério Público, a imprensa desta manhã avança, ainda, que a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco abriu um inquérito interno para apurar o que aconteceu.

O Ministério da Saúde também já se pronunciou, com detalhes sobre a resposta do INEM, após ser contactado.