Mundo

Ministra da Saúde lamenta "profundamente" morte de bebé em Idanha-a-Nova

02 set, 2025 - 15:47 • João Pedro Quesado , Carla Fino

Morte de bebé está a ser investigada pela Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e pelo Ministério Público.

A ministra da Saúde afirmou esta terça-feira que lamenta "profundamente" a morte de um bebé de 11 meses à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova, e disse aos jornalistas estar a aguardar o resultado dos vários inquéritos em curso.

"Lamentamos profundamente esta situação", declarou Ana Paula Martins, apontando que "a Unidade Local de Saúde abriu de imediato um inquérito, e aquilo que nos foi informado, porque a Direção Executiva do SNS de imediato, naturalmente, entrou em contacto com a Unidade Local de Saúde, e em conjunto têm estado a trabalhar para que o inquérito se faça e se saiba muito rapidamente exatamente o que é que se passou, sob o ponto de vista clínico".

A governante assegurou ainda que "o próprio INEM também já fez o seu relato, e portanto aguardamos saber o mais depressa possível exatamente o que é que se passou com aquele bebé".

Segundo o Diário de Notícias desta terça-feira, o Ministério Público de Castelo Branco está a investigar a morte de um bebé de 11 meses à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova.

O caso remonta ao passado dia 22 de agosto. A notícia foi avançada, inicialmente, pelo canal Record Europa, segundo o qual a mãe da criança alega que o atendimento foi recusado porque a unidade de saúde estaria perto da hora de encerrar.

Os sintomas iniciais eram vómitos e algum desconforto, mas sem febre. A família dirigiu-se ao centro de saúde de Idanha-a-Nova, de onde foi encaminhada para a Urgência Pediátrica do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

Após a alta clínica e a prescrição de medicamentos, a família regressou a casa, mas o estado de saúde da criança terá piorado.

Tópicos
