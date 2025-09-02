PJ detém suspeito de três incêndios florestais na Maia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de, pelo menos, três crimes de incêndio florestal, na localidade de Folgosa, concelho da Maia, no dia 19 de agosto, entre as 00h35 e as 2h30.

Em comunicado, a PJ indica que o suspeito, residente na área, terá provocado os incêndios com recurso a chama direta, em zona de interface urbano-florestal, criando perigo para uma mancha florestal significativa, bem como para vários edificados, essencialmente equipamentos industriais e habitações.

“Após provocar o primeiro incêndio, ausentou-se do local, regressando depois da saída dos bombeiros, para provocar novos focos de incêndio”, acrescenta a nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, o detido, de 55 anos, com antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, vai ser presente perante autoridade judiciária competente, para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.