  • 02 set, 2025
PSP recolheu 187 armas de fogo e 2.730 munições em dois meses

02 set, 2025 - 12:11 • Olímpia Mairos

As armas e munições foram entregues voluntariamente pelos seus proprietários.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recolheu, em julho e agosto, 187 armas de fogo e 2.730 munições, entregues voluntariamente pelos seus proprietários.

Em comunicado, a força de segurança refere que as armas (141 da classe D - espingardas e carabinas) foram entregues no decorrer de 128 ações de policiamento de proximidade, atendimento e licenciamento.

As ações decorreram em todos distritos e foram realizadas no âmbito da operação nacional “Armas em Segurança, Tour de Verão 2025”, envolvendo 343 polícias da estrutura de armas e explosivos.

“Foram realizados mais de um milhar de contatos com pessoas para esclarecimento de dúvidas e prestação de informação sobre processos de licenciamentos associados à uso, posse, guarda, transporte e utilização de armas de fogo, em especial, armas de fogo relacionadas com a prática cinegética”, acrescenta a nota.

A PSP lembra que a operação nacional “Armas em Segurança, Tour de Verão 2025” visou a informação e controlo das normas referentes à posse, uso e transmissão de armas de fogo e munições, promovendo o licenciamento e recolhas de armas, através da utilização de Unidades Móveis de Atendimento, em coordenação com as entidades e forças vivas locais.

