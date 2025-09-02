Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação Marquês

Sócrates rejeita acusações sobre projeto TGV e acusa MP de “desonestidade”

02 set, 2025 - 14:23 • Filipa Ribeiro , Olímpia Mairos

Antigo primeiro-ministro defende que “a história está a ser contada ao contrário” e insiste que não houve qualquer favorecimento à empresa Lena.

A+ / A-

José Sócrates voltou a rejeitar em tribunal as acusações no âmbito da Operação Marquês relativas ao projeto do TGV. Sócrates classificou a acusação como “absurda” e acusou o Ministério Público de desonestidade por, segundo disse, ter ocultado informação relevante.

O antigo primeiro-ministro disse em tribunal, e voltou a repetir aos jornalistas, que a empresa Lena, liderada pelo amigo Carlos Santos Silva, não foi beneficiada no processo do TGV uma vez que foi o Governo de Pedro Passos Coelho a ficar com os 600 milhões de euros previstos para o projeto quando foi anunciado o chumbo por parte do Tribunal de Contas.

[O Ministério Público] “escondeu que o governo que me sucedeu ficou com o contrato de financiamento do TGV. E escondeu que foi ele que pagou os ‘swaps’”, disse José Sócrates, acrescentando que “nunca houve indemnização milionária para Lena nenhuma”.

Segundo Sócrates, a única indemnização foi paga aos bancos, o que, no seu entender, demonstra “o absurdo da acusação”. O antigo primeiro-ministro referiu ainda uma deliberação da Parpública que confirma a assunção do financiamento e dos ‘swaps’ “que já custavam 130 milhões de euros, e em 2016 já ia em 300 milhões de euros”.

Para o antigo primeiro-ministro, ficou “absolutamente clara a profunda desonestidade com que esta acusação foi construída”, acusando o Ministério Público de “esconder provas”.

José Sócrates defende que “a história está a ser contada ao contrário” e insiste que não houve qualquer favorecimento à empresa Lena.

Após a pausa para almoço, o antigo primeiro-ministro será novamente interrogado pelo Ministério Público durante a tarde.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda