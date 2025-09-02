Sócrates rejeita acusações sobre projeto TGV e acusa MP de “desonestidade”

02 set, 2025 - 14:23 • Filipa Ribeiro , Olímpia Mairos
José Sócrates voltou a rejeitar em tribunal as acusações no âmbito da Operação Marquês relativas ao projeto do TGV. Sócrates classificou a acusação como “absurda” e acusou o Ministério Público de desonestidade por, segundo disse, ter ocultado informação relevante.
O antigo primeiro-ministro disse em tribunal, e voltou a repetir aos jornalistas, que a empresa Lena, liderada pelo amigo Carlos Santos Silva, não foi beneficiada no processo do TGV uma vez que foi o Governo de Pedro Passos Coelho a ficar com os 600 milhões de euros previstos para o projeto quando foi anunciado o chumbo por parte do Tribunal de Contas.
[O Ministério Público] “escondeu que o governo que me sucedeu ficou com o contrato de financiamento do TGV. E escondeu que foi ele que pagou os ‘swaps’”, disse José Sócrates, acrescentando que “nunca houve indemnização milionária para Lena nenhuma”.
Segundo Sócrates, a única indemnização foi paga aos bancos, o que, no seu entender, demonstra “o absurdo da acusação”. O antigo primeiro-ministro referiu ainda uma deliberação da Parpública que confirma a assunção do financiamento e dos ‘swaps’ “que já custavam 130 milhões de euros, e em 2016 já ia em 300 milhões de euros”.
Para o antigo primeiro-ministro, ficou “absolutamente clara a profunda desonestidade com que esta acusação foi construída”, acusando o Ministério Público de “esconder provas”.
José Sócrates defende que “a história está a ser contada ao contrário” e insiste que não houve qualquer favorecimento à empresa Lena.
Após a pausa para almoço, o antigo primeiro-ministro será novamente interrogado pelo Ministério Público durante a tarde.