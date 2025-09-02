Trabalhador de 30 anos morre eletrocutado na Linha do Norte

Um homem morreu na madrugada desta terça-feira em Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal, quando estava a trabalhar na Linha ferroviária do Norte, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Hugo Gonçalves, o homem de 30 anos morreu eletrocutado quando desenvolvia trabalhos na Linha do Norte.

"O óbito foi confirmado no local pela VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Leiria", disse à Lusa Hugo Gonçalves.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou que o acidente ocorreu pelas 1h35, em Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, distrito de Leiria.

No local estiveram seis operacionais e três viaturas.