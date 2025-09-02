Menu
  • Noticiário das 22h
  • 02 set, 2025
Ensino superior

Universitários contra descongelamento de propinas questionam política do Governo para a ação social escolar

02 set, 2025 - 22:44 • Fátima Casanova

O ministro da Educação anunciou que o valor anual das propinas vai subir 13 euros, para 710 euros, no ano letivo 2026/27, numa sessão para apresentar um estudo de avaliação do sistema de ação social no ensino superior.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, anunciou esta terça-feira o descongelamento do valor das propinas no ensino superior e as reações não se fizeram esperar.

Em declarações à Renascença, os representantes dos universitários do Porto, Coimbra e Lisboa, manifestam-se contra o aumento, mas insistem que o fundamental seria reforçar o valor da ação social e alargar a oferta pública de alojamento.

Na tarde desta terça-feira, o ministro da Educação anunciou o aumento do valor máximo das propinas de licenciatura, de 697 para 710 euros.

Feitas as contas, o presidente da Federação Académica do Porto, Francisco Porto Fernandes, defende uma aposta forte no alojamento público para estudantes deslocados.

“Muito mais do que nos perdermos na discussão de um euro e dez de aumento mensal de propina”, o dirigente académico considera que o foco tem de estar em saber “como se pode aumentar rapidamente a oferta pública de alojamento, porque é isso que vai permitir a igualdade de oportunidades no ensino superior”.

“Ação social mais robusta"

A mesma preocupação partilhada pelo presidente da Associação Académica de Coimbra, Carlos Magalhães, que denuncia a baixa execução do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), criado em 2018.

Por outro lado, à Renascença, Carlos Magalhães defende uma “ação social mais robusta, que se equipare ao resto da União Europeia e certamente os estudantes terão melhores condições”.

Este dirigente estudantil questiona se “o aumento do orçamento para a ação social de 30 milhões para os 100 milhões de euros” não vai ser anulado pelo aumento do valor das propinas e assume que “temos de esperar para ver”.

Carlos Magalhães lamenta “que Portugal para descongelar as propinas tem maior facilidade do que para concretizar as condições no ensino superior”.

Por seu lado, o presidente da Federação Académica de Lisboa denuncia que o valor da bolsa de estudo não está a acompanhar a inflação.

Em declarações à Renascença, Pedro Neto Monteiro avisa que não se prevê um aumento do apoio estatal para o ano letivo que agora começa.

“O valor da propina não deixa de ser mais um entrave a um custo elevadíssimo para os estudantes do ensino superior, por isso, defendemos a redução gradual.”

"Alarme" com propina de mestrado

Ao mesmo tempo, o presidente da Federação Académica de Lisboa encara com “algum alarme” o facto de o Governo não ter fixado um teto máximo para a propina de mestrado.

“Em linha com o que é feito nos países da União Europeia, há um teto máximo para a propina de mestrado. Portugal é o único país onde isso não existe. Em algumas instituições de ensino superior - incluindo públicas - as propinas ascendem a valores como 12, 13, 14 mil euros. Isso são valores absolutamente insustentáveis”, afirma Pedro Neto Monteiro.

Na sessão desta terça-feira, que decorreu em Lisboa, o ministro da Educação anunciou ainda que os jovens vão ter de optar entre o IRS Jovem ou a devolução das propinas, uma medida que foi introduzida pelo Governo socialista de António Costa.

Esta mudança não preocupa o presidente da Federação Académica do Porto. Francisco Porto Fernandes avisa, no entanto, que esse dinheiro deveria ser canalizado para a ação social.

Ouvir
