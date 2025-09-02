Universitários contra descongelamento de propinas questionam política do Governo para a ação social escolar

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, anunciou esta terça-feira o descongelamento do valor das propinas no ensino superior e as reações não se fizeram esperar.

Em declarações à Renascença, os representantes dos universitários do Porto, Coimbra e Lisboa, manifestam-se contra o aumento, mas insistem que o fundamental seria reforçar o valor da ação social e alargar a oferta pública de alojamento.

Na tarde desta terça-feira, o ministro da Educação anunciou o aumento do valor máximo das propinas de licenciatura, de 697 para 710 euros. Feitas as contas, o presidente da Federação Académica do Porto, Francisco Porto Fernandes, defende uma aposta forte no alojamento público para estudantes deslocados. “Muito mais do que nos perdermos na discussão de um euro e dez de aumento mensal de propina”, o dirigente académico considera que o foco tem de estar em saber “como se pode aumentar rapidamente a oferta pública de alojamento, porque é isso que vai permitir a igualdade de oportunidades no ensino superior”.

“Ação social mais robusta"

A mesma preocupação partilhada pelo presidente da Associação Académica de Coimbra, Carlos Magalhães, que denuncia a baixa execução do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), criado em 2018. Por outro lado, à Renascença, Carlos Magalhães defende uma “ação social mais robusta, que se equipare ao resto da União Europeia e certamente os estudantes terão melhores condições”. Este dirigente estudantil questiona se “o aumento do orçamento para a ação social de 30 milhões para os 100 milhões de euros” não vai ser anulado pelo aumento do valor das propinas e assume que “temos de esperar para ver”.