Urgência do Hospital de Loures retoma "gradualmente normal funcionamento" após falha informática

O serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, retomou "gradualmente o normal funcionamento" após um problema informático, foi anunciado esta terça-feira ao final da tarde.

As urgências de Loures estavam encerradas desde segunda-feira devido a uma "falha do equipamento informático".

Em comunicado enviado à Renascença, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Loures-Odivelas indica que "o processo de reposição dos sistemas foi iniciado e estão já a ser recuperadas algumas funcionalidades".

A urgência geral voltou a aceitar doentes não críticos enviados via CODU e "retoma-se gradualmente o normal funcionamento".

"Até à reposição integral do normal funcionamento mantêm-se ativas algumas das medidas de contingência, nomeadamente o adiamento de cirurgias e consultas programadas", sublinha a ULS de Loures-Odivelas.

A atividade com doentes críticos e internados, bem como nos serviços de urgência pediátrica e de ginecologia e obstetrícia, "esteve sempre e mantém-se assegurada", adianta o comunicado.

"As nossas equipas continuam a trabalhar de forma articulada para garantir a conclusão da resolução do problema o mais rapidamente possível", sublinha o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.