  • Noticiário das 21h
  • 03 set, 2025
AMT vai realizar ação de supervisão ao descarrilamento do elevador da Glória

03 set, 2025 - 20:02 • Lusa

Acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, provocou várias vítimas mortais.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) assegurou hoje que vai realizar uma ação de supervisão ao descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, pretendendo divulgar os resultados "com a maior celeridade possível".

“Nos próximos dias, a AMT irá realizar uma Ação de Supervisão ao acidente, cujos resultados serão divulgados com a maior celeridade possível”, garantiu, em comunicado.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde, pelas 18h08.

O Presidente da República a PSP, à Renascença, confirmam a existência de "vítimas mortais", sem adiantarem um número exato.

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos
  • Noticiário das 21h
  • 03 set, 2025
