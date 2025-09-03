AMT vai realizar ação de supervisão ao descarrilamento do elevador da Glória

03 set, 2025 - 20:02 • Lusa
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) assegurou hoje que vai realizar uma ação de supervisão ao descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, pretendendo divulgar os resultados "com a maior celeridade possível".
“Nos próximos dias, a AMT irá realizar uma Ação de Supervisão ao acidente, cujos resultados serão divulgados com a maior celeridade possível”, garantiu, em comunicado.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde, pelas 18h08.
O Presidente da República a PSP, à Renascença, confirmam a existência de "vítimas mortais", sem adiantarem um número exato.