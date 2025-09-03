Menu
Detido homem que agrediu mulher com tesoura em posto de combustível

03 set, 2025 - 15:58 • Lusa

Incidente aconteceu em Odivelas. Autoridades tiveram de recorrer a uma arma de fogo para travar homem de 33 anos.

A+ / A-

Um homem, de 33 anos, foi detido esta quarta-feira em Odivelas por ter agredido, com uma tesoura, uma mulher num posto de combustível, informou a PSP, acrescentando que teve de recorrer a uma arma de fogo para o travar.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explica que a detenção ocorreu depois de uma chamada a denunciar que um homem se encontrava no interior de uma loja de conveniência de um posto de combustível na posse de "armas brancas e a ameaçar os clientes".

Segundo a nota, à chegada da PSP, o suspeito empunhava uma tesoura, que estava colocada junto ao pescoço de uma mulher de 47 anos, acabando por lhe "desferir vários golpes no tronco e nos braços".

Ainda de acordo com a PSP, face à gravidade da situação e para "preservar a integridade da vítima", um dos polícias recorreu à arma de fogo, atingindo o agressor no membro inferior direito, o que permitiu travar as agressões e proceder à sua detenção.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros, tendo recebido tratamento hospitalar.

Já o detido, que também foi assistido no hospital por ferimentos ligeiros, será presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte para primeiro interrogatório judicial.

