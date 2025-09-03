Diretores escolares pedem mais apoio para os professores deslocados

O presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, diz que é preciso apoiar os professores deslocados no acesso ao alojamento para colmatar a escassez de docentes em zonas como Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve.

"O ministro Fernando Alexandre não meteu a cabeça debaixo da areia, fingindo que a escassez de professores não era um problema", elogia Filinto Lima após o anúncio das 17 medidas para amenizar a falta de professores, mas considera que "falta uma 18.ª medida, sobretudo para Lisboa e Vale do Tejo e para o Algarve".

"Quem é que vai, por exemplo, do Norte para Lisboa ou até para o Alentejo ou para o Algarve, pagar uma renda de uma casa de um quarto de 800, 900 euros? Ninguém vai. Esse apoio, na minha opinião, era muito importante para resolver, ou para pelo menos minimizar, de facto, a escassez de professores, que para mim é o grande problema do sistema educativo nacional e também internacional."



O dirigente da ANDAEP diz desconher, para já, quantos professores faltam nas escolas públicas portuguesas. "Ainda é prematuro dizê-lo", uma vez que o Ministério da Educação "está a promover as chamadas reservas de recrutamento, que vão levar mais professores às escolas, nomeadamente professores que irão substituir outros colegas que estão doentes de baixa média, por exemplo".

Apesar dos esforços do Governo, Filinto Lima considera que a falta de professores mantém-se como um "problema estrutural, que acontece há muitos anos no nosso país e que ninguém ainda resolveu".

"A profissão, a carreira docente foi totalmente desprezada, não foi dignificada", sentencia.

Para o presidente da ANDAEP, é devido ao desprezo perante a carreira docente que muitos jovens desistiram de seguir "a profissão mais bela do mundo".

"Muitos foram para outras áreas mais recompensatórias, onde a avaliação é mais permissora e onde o vencimento é muito melhor."

"É preciso apoiar os professores que todos os anos elevam a qualidade da escola pública. E isso não foi feito durante muitos anos. E está-nos a custar, com certeza", remata o dirigente associativo e docente.