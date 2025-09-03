Dois espanhóis entre os feridos de acidente no Elevador da Glória

03 set, 2025 - 23:32 • Ricardo Vieira
Dois cidadãos espanhóis estão entre os feridos de acidente desta quarta-feira no Elevador da Glória, em Lisboa.
A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha, citado pelo jornal El Pais.
Quinze mortos e 18 feridos, cinco em estado grave, é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde.
A Carris garante que o "protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado" neste e em todos os ascensores da cidade. As causas do acidente estão a ser investigadas.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente no elevador da Glória e "espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".
O Governo decretou um dia de luto nacional, que vai acontecer na quinta-feira, 4 de setembro.
A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal pelas vítimas do acidente desta quarta-feira no Elevador da Glória.
O Ministério Público abriu um inquérito ao acidente.