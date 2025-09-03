Menu
  • Noticiário das 19h
  • 03 set, 2025
Dois feridos do acidente com elevador da Glória encaminhados para o Santa Maria

03 set, 2025 - 19:33 • Lusa

Acidente provocou pelo menos 20 vítimas.

Dois feridos do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, foram encaminhados para o hospital de Santa Maria, confirmou à Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS).

A mesma fonte não adiantou a gravidade e referiu que o Hospital poderá receber mais feridos do acidente que ocorreu ao fim da tarde.

O elevador da Glória descarrilou hoje e fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou à Lusa que foram enviados para o local oito viaturas e 34 elementos.

Contactada pela Lusa pelas 18h30, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse que há, pelo menos, 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

Fonte do INEM também referiu à Lusa que há, "pelo menos, 20 vítimas", frisando que são dados muito preliminares, uma vez que o alerta para o acidente foi dado às 18h04.

O acidente ocorreu na Calçada da Glória, em Lisboa.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

