Elevador da Glória. Presidente da República cancela Festa do Livro em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu cancelar a Festa do Livro em Belém, que iria começar esta quinta-feira nos jardins do Palácio da Presidência. A decisão, anunciada em comunicado publicado esta quarta-feira à noite no site da Presidência da República, acontece "em memória das vítimas mortais do gravíssimo acidente com o elevador da Glória" e "em solidariedade com as famílias enlutadas".

"O Presidente das República, que já lamentou profundamente o acidente ocorrido esta tarde, reitera o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta grande tragédia", é dito.

Quanto à Festa do Livro em Belém, e "em acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros", voltará a ser marcada "para data a fixar e em recinto fechado".

A Festa do Livro em Belém deveria iniciar-se esta quinta-feira. Com entrada livre, iria durar até domingo, em quatro dias de "leituras, debates, muitos livros, muita música, jogos didáticos e apresentações", segundo dados da própria Festa do Livro.

O descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde fez quinze mortos e 18 feridos, onde se incluem cinco feridos graves e 13 ligeiros. Um dos feridos ligeiros é uma criança, avançou o porta-voz do INEM, esta quarta-feira.