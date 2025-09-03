ERC autoriza canais Conta Lá. Projeto de ex-diretor da TVI quer criar 205 empregos

A ERC autorizou atividade dos canais Conta Lá Sul, Conta Lá Centro e Conta Lá Norte e ainda do Conta Lá Rural, do projeto liderado por Sérgio Figueiredo, o qual prevê a criação 205 postos de trabalho.

De acordo com as deliberações, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decide "autorizar a atividade de televisão através do serviço de programas generalizada, de vocação regional, de cobertura", denominado Conta Lá Centro, Conta Lá Norte e Conta Lá Sul, "nos termos requeridos pelo Conta Lá - Conteúdos Audiovisuais".

O regulador autorizou ainda a "atividade de televisão através do serviço de programas temático, de cobertura nacional e de acesso não condicionado com assinatura, denominado Conta Lá Rural".

Segundo o documento, à data de implementação, o "projeto prevê a criação de 205 postos de trabalho, sendo 133 afetos à área de informação, 28 na área de programas e produtora e os restantes 44 em áreas de apoio técnico, gestão, RH, financeiro, comercial e jurídico, distribuídos de forma estratégica por áreas profissionais e localizações geográficas [de norte a sul do país, incluindo ilhas, com vários polos regionais], assegurando, assim, uma cobertura operacional eficiente e descentralizada", lê-se no documento.

Sérgio Figueiredo, licenciado em Economia, foi jornalista em órgãos como o Expresso e o Diário Económico, onde foi diretor-adjunto e diretor. Entre 2007 e 2014 foi administrador da Fundação EDP, sendo depois diretor de informação da TVI entre 2015 e 2020.

Sérgio Figueiredo e a TVI foram acusados do crime de ofensa à reputação económica, devido à notícia dada pelo canal, a 13 de dezembro de 2015, sobre problemas no Banif e a preparação da aplicação de uma medida de resolução, que resultaria em perdas para acionistas e depositantes acima dos 100 mil euros. A queda do Banif deu-se na semana seguinte.

Em novembro de 2024, o tribunal de primeira instância absolveu pela segunda vez a TVI e o ex-diretor, depois do Tribunal da Relação de Lisboa ter anulado a primeira decisão, de 2022.

Sérgio Figueiredo viu-se ainda envolto em polémica em 2022, quando foi nomeado pelo então ministro das Finanças, Fernando Medina, como consultor estratégico. Sérgio Figueiredo acabou por recusar o convite de Fernando Medina, afirmando que "ficou insuportável tanta agressividade e tamanha afronta, tantos insultos e insinuações".