Falta de interesse e de tempo são principais motivos para ausência da leitura

A falta de interesse e de tempo estão entre os principais motivos para o afastamento da leitura, segundo o estudo "Hábitos de Compra e Leitura em Portugal", apresentado esta quarta-feira, em Lisboa, pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). Entre os não leitores, que representam cerca de um em cada quatro residentes em Portugal e percecionam a escola como decisiva no reforço dos hábitos de leitura adquiridos em casa (40%), as razões mais apontadas para a ausência de leitura são a falta de interesse (46%), a falta de tempo (39%) e a preferência por outras atividades de lazer (35%). O estudo "Hábitos de Compra e Leitura em Portugal", realizado pela consultora GfK para a APEL, revela uma percentagem de 76% de pessoas residentes em Portugal com hábitos de leitura (cerca de três em cada quatro), e foi apresentado no arranque da terceira edição do encontro Book 2.0 - O Futuro da Leitura, a decorrer até quinta-feira na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

De acordo com este estudo, em termos globais, a leitura surge atrás de outras ocupações de tempos livres, como conviver com amigos (mais de 90%), estar nas redes sociais (84%), ver televisão em geral (72%), assistir a eventos culturais ou desportivos (72%) e praticar desporto (63%). Em termos de compra de livros, em Portugal, o estudo reflete uma descida em 2024 em relação ao ano anterior: 58% dos residentes adquiriram livros no ano passado, contra 65% em 2023, com uma média de 3,9 exemplares por pessoa, para 4,8 em 2023. O mercado livreiro, no entanto, registou em 2024 um crescimento em valor de 9%, alcançando os 204 milhões de euros, face aos 187 milhões de 2023. Para a APEL, a conjugação destes dados aponta para uma maior concentração da compra de livros no universo dos leitores, com destaque para a faixa etária entre os 35 e os 54 anos (82%). O romance continua a ser a categoria com maior procura (66% em 2024; 61% em 2023), seguido pelo policial e romance histórico, ambos com 45%, e pelo infantojuvenil com 40% em 2024 (42% em 2023). Quem comprou livros em 2024 fê-lo sobretudo para consumo próprio (82%, igual a 2023) ou para oferecer (34%, contra 44% em 2023). Em julho, quando da apresentação do encontro Book 2.0, que se inicia hoje em Lisboa, o presidente da APEL, Miguel Pauseiro, disse que os números relativos aos últimos anos são entusiasmantes, embora haja ainda muito por fazer.