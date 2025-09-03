Menu
  Noticiário das 20h
  03 set, 2025
Governo decreta luto nacional após acidente no elevador da Glória

03 set, 2025 - 20:48 • Lusa

Desastre em Lisboa causou 15 mortos e 18 feridos. Luto nacional está marcado para quinta-feira, 4 de setembro.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que será cumprido na quinta-feira, 4 de setembro, na sequência do acidente do elevador da Glória, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro.

O desastre provocou 15 mortos e 18 feridos, cinco em estado grave, de acordo com um balanço oficial do INEM.

Um trágico acidente ocorrido com o Ascensor da Glória, no concelho de Lisboa, no dia 03 de setembro de 2025, provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País. O Governo decide declarar um dia de luto nacional, como manifestação de pesar e solidariedade do povo português. Assim: É declarado o luto nacional no dia 04 de setembro de 2025", refere o decreto hoje aprovado pelo Conselho de Ministros.

De acordo com fonte do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro cancelou parte da agenda de quinta-feira, mantendo apenas a reunião do Conselho de Ministros e a participação, por videoconferência no encontro de líderes da Coligação de Boa Vontade, sobre a Ucrânia.

Da agenda de quinta-feira do chefe do Governo constava também a assinatura do contrato de financiamento para habitação acessível com o Banco Europeu de Investimento e a presença no concerto de Carolina Deslandes no âmbito da Festa do Livro em Belém, que também foi cancelada.

O gabinete de Luís Montenegro já tinha emitido um comunicado em que Governo e primeiro-ministro lamentaram profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória dizendo estar a acompanhar “desde os primeiros momentos” a situação e a resposta das diversas autoridades públicas.

“O Governo está, desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário”, refere o executivo, dizendo também estar “em contacto permanente e articulação estreita com a Câmara Municipal”.

“Sendo a prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão no devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente”, sublinha-se no comunicado.

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 vítimas mortais e 18 feridos
Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier, segundo o INEM.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08 e em "três minutos" os serviços de emergência chegaram ao local, disse aos jornalistas um responsável da Proteção Civil.

"Retirámos toda a gente do elevador. Vai haver investigação às causas do acidente. O elevador ficou bastante danificado", adiantou o mesmo responsável.

Imagens divulgadas pelas televisões e nas redes sociais mostram a carruagem do ascensor completamente destruída e vários feridos no chão.

O elevador descia a rua quando descarrilou, tombou e embateu num edifício.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirma vítimas mortais e diz que a cidade "está de luto".

“É um momento trágico para a cidade e muito duro. Posso confirmar que há vítimas mortais e queria deixar os meus sentimentos aos familiares das vítimas”, refere Carlos Moedas.

