Governo "lamenta profundamente" acidente no Elevador da Glória

O Governo e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, comunicou esta quarta-feira a sua "profunda consternação e solidariedade" com as vítimas do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, que terá feito pelo menos 15 vítimas mortais e 18 feridos.

Em nota, o gabinete de imprensa de Montenegro refere que o Governo está "desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes".

O Governo diz ainda estar em "contacto permanente e articulação estreita" com a Câmara Municipal de Lisboa.

O executivo de Luís Montenegro refere que a prioridade imediata é o socorro às vítimas e que "no devido tempo" serão realizadas "averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente".

Até ao momento não há confirmação do número de vítimas, com o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a terem avançado a existência de várias vítimas mortais.

[notícia atualizada às 20h56 com o número de vítimas mortais e feridos]