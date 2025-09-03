GPIAAF vai investigar descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai abrir uma investigação ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que hoje causou vítimas mortais e vários feridos, alguns com gravidade.

"O GPIAAF irá abrir uma investigação [ao acidente], mas devido à limitação de meios [humanos] na área ferroviária, apenas amanhã de manhã [quinta-feira] iniciará a recolha de evidências no local", adiantou à agência Lusa fonte deste organismo público.

Fonte do setor ferroviário disse à Lusa que, desde agosto de 2023, que o GPIAAF apenas dispõe de um investigador para este setor.

Segundo a mesma fonte, desde março deste ano, que este organismo aguarda que o processo de admissão de um segundo investigador tenha autorização por parte do ministério das Finanças.

A PSP confirma a existência de vítimas mortais no descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, hoje ao fim da tarde, mas não específica o número de mortos.

Numa nota, o Presidente da República "lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18h04, na Calçada da Glória.

Meia hora depois, em declarações à Lusa, a diretora municipal da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, indicou que há registo de 20 pessoas envolvidas, dois feridos em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e proteção Civil, pelas 19h30, estavam no local 62 operacionais e 22 viaturas.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.