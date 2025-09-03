Menu
Homem acusado de vender na "dark web" dados pessoais obtidos ilegalmente

03 set, 2025 - 17:40 • Lusa

Terá criado e gerido entre 2015 e 2022 a página de Internet RaidForums. Lucrou com isso 634 mil euros, que usou para comprar uma casa e um carro elétrico, no valor de 300 mil euros.

A+ / A-

O Ministério Público acusou um homem de ter criado e gerido entre 2015 e 2022 a página de Internet RaidForums, na "dark web", na qual comercializava dados pessoais a que acedia ilegalmente, revelou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Na sua página oficial de Internet, a procuradoria referiu que o suspeito comercializava na RaidForums bases de dados apropriados ilegitimamente com números de identificação bancária e de contas bancárias, dados de cartões de pagamento, credenciais de acesso a serviços de "homebanking", dados de identificação civil, endereços de correio eletrónico e números de segurança social.

Nessa página de Internet registaram-se, pelo menos, 739.811 utilizadores, ressalvou.

A procuradoria sublinhou que o arguido, enquanto administrador, detinha acesso ilimitado a todas as funcionalidades daquela página de Internet e poderes para gerir a atividade dos membros.

"Enquanto administrador e utilizador do "site" efetuou inúmeras publicações para venda de dados confidenciais obtidos ilicitamente e, paralelamente, a troco do pagamento de uma taxa (comissão) vendeu serviços de intermediário das transações ("middleman") garantindo o sucesso das mesmas entre os utilizadores/membros do "site"", reforçou a PGR-P.

Os lucros com a gestão do RaidForums eram obtidos pelo arguido em criptoativos, através de diferentes plataformas, posteriormente canalizados para o sistema bancário nacional ou para uma conta Paypal, explicou.

A procuradoria vincou que com essa atividade o suspeito obteve mais de 634 mil euros, dinheiro com o qual comprou uma casa e um carro elétrico, no valor de 300 mil euros.

À data da apreensão, as contas bancárias tituladas pelo arguido tinham um saldo de 259 mil euros.

O Ministério Público requereu a perda a favor do Estado dos bens e valores obtidos pelo arguido com aquela atividade.

