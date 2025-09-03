Homem de 85 anos detido por suspeita de violência doméstica em Braga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em flagrante um homem de 85 anos por suspeita de violência doméstica, no concelho de Braga.

Em comunicado, a força de segurança esclarece que no âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local onde apuraram que “o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua esposa de 77 anos, tendo sido de imediato detido”.

No decorrer da ação foi ainda apreendida uma arma de fogo, que não cumpria os requisitos legais.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Braga, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de afastamento da vítima.

A GNR reforça que “a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.