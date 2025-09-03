Menu
Hospital de Loures prevê ter sistemas a funcionar na quinta-feira após falha informática

03 set, 2025 - 19:01 • Lusa

Os problemas informáticos no Hospital Beatriz Ângelo estão a afetar as cirurgias e consultas programadas desde segunda-feira.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, prevê que todos os sistemas estejam a funcionar normalmente na manhã de quinta-feira, após a falha informática que afetou as cirurgias e consultas programadas desde segunda-feira.

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Loures-Odivelas adiantou que a reposição faseada dos sistemas, que decorreu ao longo desta quarta-feira, permitiu ir recuperando as funcionalidades.

Este processo "estará concluído previsivelmente durante a madrugada, perspetivando-se o normal funcionamento de todos os sistemas na manhã do dia 4" [quinta-feira], referiu a ULS em comunicado.

Na segunda-feira, uma falha num equipamento informático obrigou o Hospital Beatriz Ângelo a ativar o plano de contingência, o que resultou no adiamento de consultas e cirurgias programadas e no reencaminhamento dos doentes não críticos para os serviços de urgência de outras unidades hospitalares.

A falha informática dificultou a consulta dos processos clínicos dos utentes, explicou o hospital, que garantiu que a atividade com doentes críticos e internados, assim como os serviços de urgência pediátrica e de ginecologia e obstetrícia, esteve sempre assegurada.

A ULS adiantou que toda a atividade que não foi realizada devido à falha informática será reagendada em vagas prioritárias e garantiu que serviço de urgência Geral não esteve, em nenhum momento, encerrado. .

