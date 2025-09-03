Lisboa decreta três dias de luto pelas vítimas do Elevador da Glória

03 set, 2025 - 22:23 • Ricardo Vieira
A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal pelas vítimas do acidente desta quarta-feira no Elevador da Glória.
“Na sequência do trágico acidente que aconteceu esta tarde no Ascensor da Glória, a Câmara Municipal de Lisboa decreta três dias de Luto Municipal pelas vítimas, e apresenta sentidas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas”, refere a autarquia, em comunicado.
"Lisboa está de luto", afirma o autarca, em declarações aos jornalistas na Praça dos Restauradores, junto ao local do acidente.
O Governo também decretou um dia de luto nacional, que vai acontecer na quinta-feira, 4 de setembro.
Quinze mortos e 18 feridos, cinco em estado grave, é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde.
A Carris garante que o "protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado" neste e em todos os ascensores da cidade. As causas do acidente estão a ser investigadas.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente no elevador da Glória e "espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".