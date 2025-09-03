"Lisboa está de luto": Moedas confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória

03 set, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória, mas adianta não está em condições de avançar um número exato.
"Lisboa está de luto", afirma o autarca, em declarações aos jornalistas na Praça dos Restauradores, junto ao local do acidente.
Além de mortos há "muitas vítimas em estado grave", adianta Carlos Moedas.
Entretanto, em balanço do INEM, foram confirmadas 15 vítimas mortais e 18 feridos do acidente, dos quais cinco estão em estado grave e 13 em estado ligeiro. Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier.
“É um momento trágico para a cidade e muito duro. Posso confirmar que há vítimas mortais e queria deixar os meus sentimentos aos familiares das vítimas”, refere Carlos Moedas.
“Estamos todos no terreno a tentar socorrer as vítimas deste trágico acidente para a cidade de Lisboa. Estou em contato com o Presidente da República e com todo o Governo”, declarou.
O autarca elogiou o socorro rápido prestado pelos Sapadores e pelos serviços de emergência.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde, pelas 18h08.
O Presidente da República a PSP, à Renascença, confirmam a existência de "vítimas mortais", sem adiantarem um número exato.
