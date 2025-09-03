"Lisboa está de luto": Moedas confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória, mas adianta não está em condições de avançar um número exato.

"Lisboa está de luto", afirma o autarca, em declarações aos jornalistas na Praça dos Restauradores, junto ao local do acidente.



Além de mortos há "muitas vítimas em estado grave", adianta Carlos Moedas.



Entretanto, em balanço do INEM, foram confirmadas 15 vítimas mortais e 18 feridos do acidente, dos quais cinco estão em estado grave e 13 em estado ligeiro. Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier.

“É um momento trágico para a cidade e muito duro. Posso confirmar que há vítimas mortais e queria deixar os meus sentimentos aos familiares das vítimas”, refere Carlos Moedas.