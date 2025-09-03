Menu
  Noticiário das 21h
  03 set, 2025
"Lisboa está de luto": Moedas confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória

03 set, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira

"É uma tragédia que nunca tinha acontecido na nossa cidade", diz o autarca. INEM confirma pelo menos 15 vítimas mortais e 18 feridos, incluindo cinco em estado grave.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirma vítimas mortais em acidente com elevador da Glória, mas adianta não está em condições de avançar um número exato.

"Lisboa está de luto", afirma o autarca, em declarações aos jornalistas na Praça dos Restauradores, junto ao local do acidente.

Além de mortos há "muitas vítimas em estado grave", adianta Carlos Moedas.

Entretanto, em balanço do INEM, foram confirmadas 15 vítimas mortais e 18 feridos do acidente, dos quais cinco estão em estado grave e 13 em estado ligeiro. Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier.

“É um momento trágico para a cidade e muito duro. Posso confirmar que há vítimas mortais e queria deixar os meus sentimentos aos familiares das vítimas”, refere Carlos Moedas.

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos

“Estamos todos no terreno a tentar socorrer as vítimas deste trágico acidente para a cidade de Lisboa. Estou em contato com o Presidente da República e com todo o Governo”, declarou.

O autarca elogiou o socorro rápido prestado pelos Sapadores e pelos serviços de emergência.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde, pelas 18h08.

O Presidente da República a PSP, à Renascença, confirmam a existência de "vítimas mortais", sem adiantarem um número exato.

[notícia atualizada às 20h58 com mais informação sobre as vítimas]

