Lisboa: Suspensa circulação nos elevadores da Bica, Lavra e Graça

A atividade dos elevadores da Bica, Lavra e Funicular da Graça foi suspensa após o acidente com o ascensor da Glória, que provocou 15 mortos e 18 feridos, avançam as estações de televisão.

A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, enquanto decorre uma investigação para apurar as causas da tragédia no elevador que faz a ligação entre os Restauradores e o Bairro Alto.

Nos próximos dias serão realizadas vistorias técnicas aos elevadores da Bica, Lavra e Funicular da Graça.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Quinze mortos e 18 feridos, cinco em estado grave, é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde.

A Carris garante que o "protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado" neste e em todos os ascensores da cidade. As causas do acidente estão a ser investigadas.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente no elevador da Glória e "espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

