Marcelo lamenta acidente com "vítimas mortais" no elevador da Glória

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente desta quarta-feira à tarde elevador da Glória, em Lisboa.

"O Presidente das República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", diz Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado no site da Presidência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Presidente da República "apresenta o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08.



Fonte do INEM disse à Renascença que há pelo menos 20 vítimas.