Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

Marcelo lamenta acidente com "vítimas mortais" no elevador da Glória

03 set, 2025 - 19:16 • Ricardo Vieira

Presidente da República "apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias" das vítimas.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o acidente desta quarta-feira à tarde elevador da Glória, em Lisboa.

"O Presidente das República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", diz Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado no site da Presidência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente da República "apresenta o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08.

Fonte do INEM disse à Renascença que há pelo menos 20 vítimas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda