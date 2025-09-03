Menu
  Noticiário das 0h
  04 set, 2025
Marcelo recebe Moedas após acidente no Elevador da Glória

03 set, 2025 - 23:37 • Ricardo Vieira, com Lusa

Quinze mortos e 18 feridos é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, esta quarta-feira à noite, após acidente no Elevador da Glória.

O autarca da capital deslocou-se a Belém para prestar as últimas informações sobre o desastre que provocou 15 mortos e 18 feridos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Carlos Moedas vai participar também na quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros a convite de Luís Montenegro, disse à Lusa fonte do gabinete do chefe do Governo.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que será cumprido na quinta-feira, na sequência do acidente do elevador da Glória, em Lisboa, que causou 15 mortos. Já a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou hoje à tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O descarrilamento provocou pelo menos 15 vítimas mortais, número avançado pelo INEM, e vários feridos em estado grave.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou parte da agenda de quinta-feira, mantendo apenas a reunião do Conselho de Ministros e a participação, por videoconferência no encontro de líderes da Coligação de Boa Vontade, sobre a Ucrânia.

Da agenda de quinta-feira do chefe do Governo constava também a assinatura do contrato de financiamento para habitação acessível com o Banco Europeu de Investimento e a presença no concerto de Carolina Deslandes no âmbito da Festa do Livro em Belém, que também foi cancelada pelo Presidente da República.

O gabinete de Luís Montenegro já tinha emitido um comunicado em que Governo e primeiro-ministro lamentaram profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória dizendo estar a acompanhar “desde os primeiros momentos” a situação e a resposta das diversas autoridades públicas.

“O Governo está, desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário”, refere o executivo, dizendo também estar “em contacto permanente e articulação estreita com a Câmara Municipal”.

“Sendo a prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão no devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente”, sublinha-se no comunicado.

O elevador da Glória, gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

  Noticiário das 0h
  04 set, 2025
