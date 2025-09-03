Ministério Público abre inquérito ao descarrilamento do Elevador da Glória

Veja também:

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito ao descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, e que provocou 15 mortos e 18 feridos, à semelhança do que acontece neste tipo de situações, indicou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"À semelhança do que acontece neste tipo de situações, e tal como determina a lei, o Ministério Público vai instaurar inquérito", refere a PGR, numa resposta enviada à Lusa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A PGR indica ainda que o Ministério Público "encontra-se a realizar os procedimentos necessários, no âmbito das suas competências, nomeadamente para efeitos de preservação da prova, com orientação e em articulação com os órgãos de polícia criminal".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.