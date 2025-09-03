Nuvens e chuva fraca no Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente menos nebuloso na região Sul a partir do final da manhã, apresentando-se pouco nublado ou limpo no interior do Baixo Alentejo e Algarve.

As previsões apontam ainda para períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, mais frequentes no Minho e Douro Litoral, onde poderão ser localmente moderados.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se de sul/sudoeste no litoral a norte do Cabo Mondego até ao início da tarde, e por vezes forte nas terras altas.

O IPMA prevê também neblina ou nevoeiro matinal, que poderá persistir em alguns pontos da faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego até meio da tarde, bem como uma ligeira subida de temperatura, sobretudo da mínima, exceto no Minho e Douro Litoral.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 11 ºC em Bragança e na Guarda e os 20 ºC em Faro. Já as máximas vão oscilar entre os 21 ºC em Braga e no Porto e os 31 ºC em Évora e Faro.

Em termos de risco de incêndio, o concelho de Tavira (distrito de Faro) encontra-se em perigo máximo. Vários concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança apresentam perigo muito elevado.