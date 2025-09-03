Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação Marquês. “Pá não” ou o resumo de mais um dia de julgamento de Sócrates

03 set, 2025 - 12:34 • João Maldonado

Ao sétimo dia de julgamento, mantém-se o levantar de voz do antigo primeiro-ministro e a sessão é interrompida por interjeições. Pelo meio, o Ministério Público quer saber mais sobre a relação de Sócrates com Salgado e com o Grupo Lena.

A+ / A-

José Sócrates chega ao Campus de Justiça de fato escuro e com as tradicionais pastas azuis na mão. Novo dia de Julgamento, mas o antigo primeiro-ministro mantém a estratégia dos últimos anos. Vem agitado: “não é apenas o Ministério Público não ter apresentado provas nem indícios nem factos, é que não contradisse nada” - abrindo as hostes pelas nove da manhã ainda na parte de fora do Tribunal. Promete tentar falar nesta sessão sobre o empreendimento turístico de Vale do Lobo, mas o caminho desta quarta-feira arranca com um dos tópicos em que se centrou o dia anterior: a relação com Ricardo Salgado.

O Tribunal começa a funcionar às 09h52. Sócrates está de pé, abanando quase sempre os membros. Quando não o faz, apresenta-se de braços cruzados. Vai olhando para o advogado que o representa, Pedro Delille, e trocam acenos.

O Ministério Público mostra alegadas provas de que o antigo primeiro-ministro teria o número do antigo presidente do Grupo Espírito Santo, gravado em 2014. Sócrates mantém a versão de que não se recorda de o ter e volta a negar, pelo segundo dia consecutivo, terem jantado. Versando sobre uma noite há mais de dez anos, os procuradores acreditam ter encontrado várias chamadas feitas por Sócrates a partir da casa de Salgado (numa altura em que já não liderava o Governo)

Sócrates confirma que esteve com o antigo homem-forte do BES nessa noite, cerca de meia hora, mas recusa qualquer chamada: “ele estava a ver um jogo de futebol, falámos de várias coisas, assinei o livro dele, estava sozinho, pediu-me desculpa porque não havia jantar”.

Como é hábito a sessão vai sendo interrompida por apartes e tentativas de interrupção do primeiro primeiro-ministro a ser julgado em Portugal. “Desculpe, tenho uma pergunta a fazer”, “Senhora Juíza desculpe estar a falar sem autorização”, “ Portanto, passei a noite toda em chamadas?”, “Deixe- me só recordar o seguinte”, “Dá-me licença” - são alguns exemplos.

"Pá, se quiserem ouvir a gravação que oiçam!"

Focando-se na acusação, o Ministério Público questiona se Sócrates “alguma vez usou contactos internacionais para promover grupos nacionais a partir de 2005” (enquanto foi primeiro-ministro e depois de deixar de o ser). Percebendo claramente para onde se encaminhava a conversa, Sócrates é claro na sua posição: “o Grupo Lena não foi beneficiado ou prejudicado (…) foi sempre uma das preocupações do meu Governo pôr a diplomacia ao serviço das empresas portuguesas e todas as embaixadas tinham essas indicações”, explicando também as relações que estabeleceu com a Venezuela, com os Magrebe (região no Norte de África) e com os PALOP (onde se inclui, naturalmente, Angola).

É com risos que quem está na sala vai respondendo às interjeições e ao levantar de voz de Sócrates sobre assuntos tão sérios: “pá, se quiserem ouvir a gravação que oiçam!” - sobre uma escuta onde fala com Manuel Vicente, político angolano e antigo líder da Sonangol, empresa petrolífera do estado angolano. Perante este “pá”, a juíza que lidera o coletivo, Susana Seca, manda interromper a sessão para um intervalo de 15 minutos: “pá não”.

No regresso aos trabalhos, perante os protestos da defesa, é finalmente ouvida a intercessão telefónica de 2014 onde Sócrates pede ao - na altura - vice-presidente de Angola “se poderia receber umas pessoas que lhe iria recomendar”. Diz que lhes deve “ao longo destes anos muitas atenções”. O ex-primeiro-ministro defende-se das acusações de corrupção garantindo que “nunca recebeu dinheiro” fruto destes contactos a favor do Grupo Lena e elabora uma tese de que “dever muitas atenções” é uma expressão de cordialidade e que o diz com regularidade.

O julgamento está agora em pausa de almoço e vai ser retomado pelas 14h15 desta quarta-feira.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda