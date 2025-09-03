Operação Marquês. “Pá não” ou o resumo de mais um dia de julgamento de Sócrates

José Sócrates chega ao Campus de Justiça de fato escuro e com as tradicionais pastas azuis na mão. Novo dia de Julgamento, mas o antigo primeiro-ministro mantém a estratégia dos últimos anos. Vem agitado: “não é apenas o Ministério Público não ter apresentado provas nem indícios nem factos, é que não contradisse nada” - abrindo as hostes pelas nove da manhã ainda na parte de fora do Tribunal. Promete tentar falar nesta sessão sobre o empreendimento turístico de Vale do Lobo, mas o caminho desta quarta-feira arranca com um dos tópicos em que se centrou o dia anterior: a relação com Ricardo Salgado.

O Tribunal começa a funcionar às 09h52. Sócrates está de pé, abanando quase sempre os membros. Quando não o faz, apresenta-se de braços cruzados. Vai olhando para o advogado que o representa, Pedro Delille, e trocam acenos.

O Ministério Público mostra alegadas provas de que o antigo primeiro-ministro teria o número do antigo presidente do Grupo Espírito Santo, gravado em 2014. Sócrates mantém a versão de que não se recorda de o ter e volta a negar, pelo segundo dia consecutivo, terem jantado. Versando sobre uma noite há mais de dez anos, os procuradores acreditam ter encontrado várias chamadas feitas por Sócrates a partir da casa de Salgado (numa altura em que já não liderava o Governo)

Sócrates confirma que esteve com o antigo homem-forte do BES nessa noite, cerca de meia hora, mas recusa qualquer chamada: “ele estava a ver um jogo de futebol, falámos de várias coisas, assinei o livro dele, estava sozinho, pediu-me desculpa porque não havia jantar”.

Como é hábito a sessão vai sendo interrompida por apartes e tentativas de interrupção do primeiro primeiro-ministro a ser julgado em Portugal. “Desculpe, tenho uma pergunta a fazer”, “Senhora Juíza desculpe estar a falar sem autorização”, “ Portanto, passei a noite toda em chamadas?”, “Deixe- me só recordar o seguinte”, “Dá-me licença” - são alguns exemplos.

"Pá, se quiserem ouvir a gravação que oiçam!"



Focando-se na acusação, o Ministério Público questiona se Sócrates “alguma vez usou contactos internacionais para promover grupos nacionais a partir de 2005” (enquanto foi primeiro-ministro e depois de deixar de o ser). Percebendo claramente para onde se encaminhava a conversa, Sócrates é claro na sua posição: “o Grupo Lena não foi beneficiado ou prejudicado (…) foi sempre uma das preocupações do meu Governo pôr a diplomacia ao serviço das empresas portuguesas e todas as embaixadas tinham essas indicações”, explicando também as relações que estabeleceu com a Venezuela, com os Magrebe (região no Norte de África) e com os PALOP (onde se inclui, naturalmente, Angola).

É com risos que quem está na sala vai respondendo às interjeições e ao levantar de voz de Sócrates sobre assuntos tão sérios: “pá, se quiserem ouvir a gravação que oiçam!” - sobre uma escuta onde fala com Manuel Vicente, político angolano e antigo líder da Sonangol, empresa petrolífera do estado angolano. Perante este “pá”, a juíza que lidera o coletivo, Susana Seca, manda interromper a sessão para um intervalo de 15 minutos: “pá não”.

No regresso aos trabalhos, perante os protestos da defesa, é finalmente ouvida a intercessão telefónica de 2014 onde Sócrates pede ao - na altura - vice-presidente de Angola “se poderia receber umas pessoas que lhe iria recomendar”. Diz que lhes deve “ao longo destes anos muitas atenções”. O ex-primeiro-ministro defende-se das acusações de corrupção garantindo que “nunca recebeu dinheiro” fruto destes contactos a favor do Grupo Lena e elabora uma tese de que “dever muitas atenções” é uma expressão de cordialidade e que o diz com regularidade.

O julgamento está agora em pausa de almoço e vai ser retomado pelas 14h15 desta quarta-feira.