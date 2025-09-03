Pelo menos 10 desalojados em Lisboa após queda da fachada de prédio antigo

16 pessoas ficaram esta quarta-feira desalojadas devido à queda da fachada lateral de um prédio antigo vizinho, na freguesia de São Vicente, em Lisboa, segundo a Proteção Civil. À Renascença, a Diretora do serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Margarida Castro Martins, diz que a derrocada provocou danos em dois edifícios, num deles "onde vivem cinco agregados familiares, num total de 16 pessoas".

O outro edifício era um alojamento local com dois hóspedes que, segundo Castro Martins, já foram alojados noutro local "sem qualquer necessidade de apoio".

As famílias desalojadas "aguardam o agendamento de uma vistoria técnica" para "avaliar as condições de habitabilidade e de segurança" e perceber se os agregados podem regressar às suas habitações. As autoridades podem ter de "encontrar uma alternativa habitacional para estas famílias".

A queda da estrutura não causou vítimas, mas os habitantes de prédios vizinhos foram desalojados por as suas casas terem ficado sem condições de habitabilidade.

O edifício antigo que ruiu, pelas 3h00, situa-se na rua do Sol à Graça e estava a ser recuperado.

Neste acidente estiveram 10 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por três viaturas. Estiveram também elementos da Proteção Civil e da Polícia Municipal de Lisboa.