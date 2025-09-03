Menu
PJ detém homem suspeito de violar rapaz de 15 anos após conversas online

03 set, 2025 - 13:55 • Olímpia Mairos

Vítima foi hospitalizada no hospital Amadora-Sintra após a agressão sexual, que ocorreu em Cacilhas, em maio de 2024.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um homem, de 27 anos, fortemente indiciado pela prática dos crimes de violação, pornografia e aliciamento de menores para fins sexuais, sobre uma criança de 15 anos.

Em comunicado, a PJ indica que as diligências realizadas “permitiram apurar que, em 2022, o suspeito, recorrendo às redes sociais, efetuou um pedido de amizade, aceite pela vítima, à data, com 12 anos”.

“Fazendo passar-se, também, por um menor de 16 anos, foi ganhando confiança no decurso de conversas estabelecidas, que se prolongaram por dois anos”, acrescenta a PJ, assinalando que “ao longo deste tempo, foram partilhadas fotografias de menores em atos sexuais, através da rede social WhatsApp, culminando com a marcação de um encontro entre ambos, em maio de 2024”.

Segundo a PJ, a vítima, após o fim das atividades escolares, e conforme acordado com o suspeito, deslocou-se até Cacilhas, de transportes públicos.

“Durante o encontro, o detido aliciou o menor a deslocar-se com ele a um quarto”, diz a PJ.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, apesar da oposição do menor, o detido recorrendo à força física e, visando apenas a sua satisfação pessoal, obrigou-o à prática de atos sexuais de relevo.

“Após a agressão, o menor, residente na zona do Cacém, contactou telefonicamente o seu pai, que o foi buscar a Cacilhas”, detalha a PJ, acrescentando que durante a viagem, “a vítima teve convulsões e acabou por dar entrada no Hospital Amadora-Sintra, onde permaneceu internada durante algum tempo”.

A Polícia Judiciária assinala ainda que “o suspeito utilizou métodos e perfis falsos, de modo a inviabilizar a sua rápida identificação”.

O detido, já com antecedentes policiais por crimes de idêntica natureza, será hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

