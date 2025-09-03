Menu
PJ detém suspeito de dois incêndios florestais em Pinhel

03 set, 2025 - 11:11 • Olímpia Mairos

O homem terá ateado os dois incêndios com recurso a chama direta, em zona de pasto e de formações vegetais espontâneas.

Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela suspeita de dois incêndios florestais ocorridos em Pinhel, durante o passado mês de agosto.

“O suspeito, um homem de 29 anos, terá ateado os dois incêndios com recurso a chama direta, em zona de pasto e de formações vegetais espontâneas”, indica a PJ, em comunicado.

Segundo a polícia de investigação criminal, o suspeito “terá agido sem motivo evidente e por impulso, num período fortemente marcado por incêndios florestais no distrito da Guarda e por condições meteorológicas propicias à sua propagação”.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

