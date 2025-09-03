Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Português entre as cinco vítimas mortais de acidente no Luxemburgo

03 set, 2025 - 17:16 • João Pedro Quesado

O acidente terá sido o mais mortífero dos últimos 36 anos no Grão-Ducado.

A+ / A-

Um português morreu num acidente no Luxemburgo. O acidente ocorreu na segunda-feira e fez, ao todo, cinco vítimas mortais.

Segundo o jornal Contacto, o português vítima mortal tinha 26 anos e conduzia uma carrinha, que embateu num carro. As duas viaturas acabaram por se incendiar.

A carrinha pertencia a um serviço de transporte de pessoas com mobilidade reduzida, e transportaria uma outra pessoa. Os ocupantes do carro eram três jovens.

De acordo com a RTL Luxemburgo, este foi o acidente mais mortífero dos últimos 36 anos no Grão-Ducado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda