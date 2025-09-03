Português entre as cinco vítimas mortais de acidente no Luxemburgo

03 set, 2025 - 17:16 • João Pedro Quesado
Um português morreu num acidente no Luxemburgo. O acidente ocorreu na segunda-feira e fez, ao todo, cinco vítimas mortais.
Segundo o jornal Contacto, o português vítima mortal tinha 26 anos e conduzia uma carrinha, que embateu num carro. As duas viaturas acabaram por se incendiar.
A carrinha pertencia a um serviço de transporte de pessoas com mobilidade reduzida, e transportaria uma outra pessoa. Os ocupantes do carro eram três jovens.
De acordo com a RTL Luxemburgo, este foi o acidente mais mortífero dos últimos 36 anos no Grão-Ducado.