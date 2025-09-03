Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente em Lisboa

Prédio vizinho de fachada que ruiu em Lisboa está sem estabilidade estrutural

03 set, 2025 - 13:58 • Lusa

Margarida Castro Marim, responsável da Proteção Civil Municipal de Lisboa, explicou que a vistoria técnica ao edifício nº 41 da Rua do Sol à Graça, está instável e vai ser estabilizado com escoramento. 8 das 16 pessoas que ficaram desalojadas já puderam regressar às suas casas.

A+ / A-

A vistoria dos Serviços de Urbanismo da Câmara de Lisboa aos edifícios contíguos à fachada que ruiu esta madrugada concluiu não haver segurança a nível de estabilidade estrutural no prédio que ficou sem empena, disse a Proteção Civil municipal.

Em declarações à Lusa, Margarida Castro Martins, responsável da Proteção Civil Municipal de Lisboa, explicou que a vistoria técnica ao edifício cuja empena caiu, o número 41 da Rua do Sol à Graça, "está instável pelo que vai ser estabilizado com escoramento. No outro lado, no 39, os habitantes já voltaram todos para casa, do r/c, 1.º e 2.º andar".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a responsável, duas famílias do n.º 41 foram alojadas pela autarquia em unidade hoteleira, pelo que "oito [pessoas] voltaram às suas casas e oito continuam fora".

Margarida Castro Martins adiantou que o problema não foi dentro das casas, avançando que a fissura visível "teve a ver com a estabilidade estrutural do edifício e com a segurança estrutural do edifício", acrescentando que quem fez "a avaliação técnica da engenharia concluiu que não há segurança a nível de estabilidade estrutural".

De acordo com a responsável, vai ser agora dado início aos trabalhos de estabilização da empena caída, de limpeza da via e limpeza dos destroços, de forma a tentar entender "um bocadinho as origens" do que é que provocou o incidente.

Pelo menos 10 desalojados em Lisboa após queda da fachada de prédio antigo

Desalojados

Pelo menos 10 desalojados em Lisboa após queda da fachada de prédio antigo

Não há vítimas, mas os habitantes dos prédios vizi(...)

"Só (...) depois esta obra continuará os seus trabalhos", frisou a responsável, adiantando que a obra "está licenciada" e está a ser acompanhada pela Direção Municipal do Urbanismo, ou seja, pela fiscalização da Câmara.

Cerca das 12h00, Margarida Castro Martins deu conta aos jornalistas no local ter já terminado a "vistoria técnica", com o apoio do empreiteiro responsável pela obra que provocou a derrocada esta madrugada.

"Foi feita a vistoria aos dois edifícios, foi feita a avaliação de condições de segurança e de habitabilidade e, neste momento, das 16 pessoas desalojadas, oito já regressaram às suas habitações", disse a responsável.

De acordo com a responsável, a via ficará cortada "mais algum tempo, não em toda a sua extensão, mas na zona" do incidente, para que não haja risco.

Cerca de 16 pessoas ficaram, esta madrugada, desalojadas devido à queda da fachada lateral de um prédio antigo vizinho, pelas 03h00, na rua do Sol à Graça, freguesia de São Vicente, em Lisboa.

A queda da estrutura não causou vítimas, mas os habitantes de prédios vizinhos foram desalojados por as suas casas terem ficado sem condições de habitabilidade, tendo a lateral de um dos edifícios ficado destruída com os pertences a céu aberto, de acordo com a primeira informação prestada à Lusa pelos Sapadores Bombeiros.

O edifício antigo que ruiu estava a ser recuperado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 03 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda