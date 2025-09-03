Prédio vizinho de fachada que ruiu em Lisboa está sem estabilidade estrutural

A vistoria dos Serviços de Urbanismo da Câmara de Lisboa aos edifícios contíguos à fachada que ruiu esta madrugada concluiu não haver segurança a nível de estabilidade estrutural no prédio que ficou sem empena, disse a Proteção Civil municipal.

Em declarações à Lusa, Margarida Castro Martins, responsável da Proteção Civil Municipal de Lisboa, explicou que a vistoria técnica ao edifício cuja empena caiu, o número 41 da Rua do Sol à Graça, "está instável pelo que vai ser estabilizado com escoramento. No outro lado, no 39, os habitantes já voltaram todos para casa, do r/c, 1.º e 2.º andar".

Segundo a responsável, duas famílias do n.º 41 foram alojadas pela autarquia em unidade hoteleira, pelo que "oito [pessoas] voltaram às suas casas e oito continuam fora".

Margarida Castro Martins adiantou que o problema não foi dentro das casas, avançando que a fissura visível "teve a ver com a estabilidade estrutural do edifício e com a segurança estrutural do edifício", acrescentando que quem fez "a avaliação técnica da engenharia concluiu que não há segurança a nível de estabilidade estrutural".

De acordo com a responsável, vai ser agora dado início aos trabalhos de estabilização da empena caída, de limpeza da via e limpeza dos destroços, de forma a tentar entender "um bocadinho as origens" do que é que provocou o incidente.