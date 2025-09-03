Menu
"Protocolo de manutenção do Elevador da Glória foi escrupulosamente respeitado", diz Carris

03 set, 2025 - 21:15 • Ricardo Vieira

Manutenção é assegurada por empresa externa. A última manutenção intercalar, que acontece de dois em dois anos, foi realizada em 2024, indica a Carris.

A Carris garante que o "protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado" no elevador da Glória. Um acidente com o funicular, ocorrido esta quarta-feira, provocou 15 mortos e 18 feridos.

Em declarações aos jornalistas, no local do desastre, Pedro de Brito Bogas, presidente do conselho de administração da Carris, a empresa responsável pelo ascensor que liga os Restauradores ao Bairro Alto, começou por dizer que este "é um dia muito triste" e lamentou o acidente.

O responsável assegura que foram respeitados todos os protocolos de manutenção.

A última manutenção intercalar, que acontece de dois em dois anos, foi realizada em 2024, indica a Carris.

A manutenção geral é realizada de cada quatro anos "e ocorreu em 2022", adianta a empresa.

“O ano passado foi feita a manutenção geral do ascensor do Lavra e este ano da Bica. Neste caso do elevador da Glória, a manutenção intercalar foi feita em 2024 e, além disso, é feita manutenção semanal e mensal e as inspeções diárias”, explica Pedro de Brito Bogas.

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 vítimas mortais e 18 feridos

Manutenção assegurada por empresa externa

De acordo o presidente da Carris, "há 14 anos que esta manutenção é assegurada por uma empresa externa".

“Neste momento, nem sequer sabemos se foi um problema de manutenção, estamos a apurar, o inquérito vai decorrer, também há entidades externas que estão a investigar”, sublinha.

Pedro de Brito Bogas garante que "a Carris preza muito a segurança".

"Nós temos protocolos muito rigorosos, temos profissionais excelentes há muitos anos e, portanto, temos que saber efetivamente o que se passou”, afirma.

A Carris acrescenta, em comunicado, que "têm sido escrupulosamente cumpridos os programas de manutenção mensal, semanal e a inspeção diária".

Após o acidente desta quarta-feira à tarde, vai ser realizada uma investigação para apurar as causas do descarrilamento do Elevador da Glória.

[notícia atualizada às 21h39 - com declarações do presidente da Carris]

