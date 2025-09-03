"Protocolo de manutenção do Elevador da Glória foi escrupulosamente respeitado", diz Carris

A Carris garante que o "protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado" no elevador da Glória. Um acidente com o funicular, ocorrido esta quarta-feira, provocou 15 mortos e 18 feridos.

Em declarações aos jornalistas, no local do desastre, Pedro de Brito Bogas, presidente do conselho de administração da Carris, a empresa responsável pelo ascensor que liga os Restauradores ao Bairro Alto, começou por dizer que este "é um dia muito triste" e lamentou o acidente.

O responsável assegura que foram respeitados todos os protocolos de manutenção.

A última manutenção intercalar, que acontece de dois em dois anos, foi realizada em 2024, indica a Carris.

A manutenção geral é realizada de cada quatro anos "e ocorreu em 2022", adianta a empresa.



“O ano passado foi feita a manutenção geral do ascensor do Lavra e este ano da Bica. Neste caso do elevador da Glória, a manutenção intercalar foi feita em 2024 e, além disso, é feita manutenção semanal e mensal e as inspeções diárias”, explica Pedro de Brito Bogas.