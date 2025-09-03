Quantidade de água desceu em agosto em todas as bacias hidrográficas

A quantidade de água armazenada desceu em agosto em todas as bacias hidrográficas, apresentando contudo a maioria armazenamentos superiores às médias, segundo os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH).

No final de agosto, os armazenamentos, por bacia hidrográfica apresentaram-se superiores às médias do mês de agosto (1990/91 a 2023/24), exceto para as bacias do Mondego, Mira e Ribeiras do Barlavento.

Das albufeiras monitorizadas, 36% apresenta disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 4% inferiores a 40% do volume total.

As bacias do Douro e do Guadiana eram as que apresentavam maior volume de água com 88,2% e 84,9%, respetivamente, seguidas da do Vouga (79,5%), Sotavento (78,4%), Cávado (79,3%), Tejo (78%), Oeste e Alentejo (77%), Arade (75,7%) e Lima (71,5%)

No final de agosto, a bacia Barlavento era a que tinha menor quantidade de água com 48,4%, seguida da do Sado com 51,7%, Mira com 54,5% e Ave com 57,1%.

A bacia hidrográfica do Barlavento algarvio foi durante muitos meses a que menos água retinha, tendo recuperado no último inverno. Há um ano tinha 16,7%.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.