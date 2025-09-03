Menu
  Noticiário das 13h
  03 set, 2025
Suspeito de incendiar edifício em Santo Tirso detido pela PJ

03 set, 2025 - 13:11 • Lusa

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 33 anos suspeito de ter incendiado, na terça-feira, um edifício que integra quatro habitações unifamiliares em São Martinho do Campo, em Santo Tirso, distrito do Porto, informou esta quarta-feirae esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que o incêndio, que aconteceu pelas 09h00, terá sido provocado com recurso a chama direta, num quadro de desequilíbrio emocional, não tendo o arguido qualquer motivação ou justificação para os seus atos.

"Estiveram em perigo não apenas a habitação ocupada pelo agora detido, mas também o demais edificado e os restantes moradores, tratando-se de habitações contíguas de paredes meias e de construção já com alguma antiguidade, fator facilitador da progressão do fogo", frisou a PJ.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

