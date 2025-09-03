Von der Leyen lamenta "descarrilamento do famoso Elevador da Glória"

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já lamentou o incidente que, esta quarta-feira, causou várias vítimas no Elevador da Glória, em Lisboa. Na rede social X, antigo Twitter, e em português, von der Leyen admite ter recebido "com tristeza" a informação do "descarrilamento do famoso Elevador da Glória". "Os meus sentimentos com as famílias das vítimas", diz, numa curta mensagem.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também utilizou a mesma ferramenta para lamentar o sucedido, também ela em português. "Os nossos corações estão com as pessoas atingidas pela tragédia do Elevador da Glória, uma referência para os lisboetas e visitantes do mundo inteiro", começa por dizer, garantindo que "a Europa está solidária com as vítimas, os seus entes queridos e toda a comunidade em Lisboa".

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que já tinha falado aos jornalistas anteriormente, também registou a sua consternação nas redes sociais, repetindo que "Lisboa está de luto". "Este é um momento trágico para a cidade", acrescenta, dando pormenores sobre o que se passa no terreno.

"As equipas da CML - Regimento de Sapadores Bombeiros, Proteção Civil e Polícia Municipal - bem como os Bombeiros Voluntários, a PSP e o INEM, estão no local a prestar socorro. As vítimas foram encaminhadas para o hospital", explica. De seguida, reitera lamentar "profundamente as vidas perdidas e todo o sofrimento causado". "Neste momento, o que importa é agir: apoiar as famílias, socorrer os feridos e garantir todo o apoio necessário às autoridades no terreno", termina o autarca. Do Governo, Nuno Melo usou a mesma forma de comunicação para comentar o acidente que apelidou de "tragédia", uma tragédia que "causou forte comoção e consternação em Portugal e no mundo". Falando em nome do partido que lidera, CDS-PP, diz expressar "toda a solidariedade e pêsames às famílias das vítimas".

Também alguns políticos portugueses já utilizaram as redes sociais para mostrar a sua consternação. É o caso, por exemplo, de Alexandra Leitão, candidata à Câmara Municipal de Lisboa que, igualmente no X, assegura ter recebido com "enorme consternação a notícia do acidente" e aproveitando para agradecer a quem está a socorrer as vítimas.

"A minha solidariedade está com as vítimas e as suas famílias. Expresso também gratidão e reconhecimento às equipas que trabalham neste momento nas operações de socorro", diz a candidata socialista. André Ventura também já utilizou as redes sociais para comentar o assunto.