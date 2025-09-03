Menu
  • Noticiário das 22h
  • 03 set, 2025
Von der Leyen lamenta "descarrilamento do famoso Elevador da Glória"

03 set, 2025 - 20:16 • Daniela Espírito Santo

Começam a acumular-se as reações ao que aconteceu esta quarta-feira em Lisboa.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já lamentou o incidente que, esta quarta-feira, causou várias vítimas no Elevador da Glória, em Lisboa.

Na rede social X, antigo Twitter, e em português, von der Leyen admite ter recebido "com tristeza" a informação do "descarrilamento do famoso Elevador da Glória".

"Os meus sentimentos com as famílias das vítimas", diz, numa curta mensagem.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também utilizou a mesma ferramenta para lamentar o sucedido, também ela em português.

"Os nossos corações estão com as pessoas atingidas pela tragédia do Elevador da Glória, uma referência para os lisboetas e visitantes do mundo inteiro", começa por dizer, garantindo que "a Europa está solidária com as vítimas, os seus entes queridos e toda a comunidade em Lisboa".

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que já tinha falado aos jornalistas anteriormente, também registou a sua consternação nas redes sociais, repetindo que "Lisboa está de luto".

"Este é um momento trágico para a cidade", acrescenta, dando pormenores sobre o que se passa no terreno.

"As equipas da CML - Regimento de Sapadores Bombeiros, Proteção Civil e Polícia Municipal - bem como os Bombeiros Voluntários, a PSP e o INEM, estão no local a prestar socorro. As vítimas foram encaminhadas para o hospital", explica. De seguida, reitera lamentar "profundamente as vidas perdidas e todo o sofrimento causado".

"Neste momento, o que importa é agir: apoiar as famílias, socorrer os feridos e garantir todo o apoio necessário às autoridades no terreno", termina o autarca.

Do Governo, Nuno Melo usou a mesma forma de comunicação para comentar o acidente que apelidou de "tragédia", uma tragédia que "causou forte comoção e consternação em Portugal e no mundo". Falando em nome do partido que lidera, CDS-PP, diz expressar "toda a solidariedade e pêsames às famílias das vítimas".

Também alguns políticos portugueses já utilizaram as redes sociais para mostrar a sua consternação. É o caso, por exemplo, de Alexandra Leitão, candidata à Câmara Municipal de Lisboa que, igualmente no X, assegura ter recebido com "enorme consternação a notícia do acidente" e aproveitando para agradecer a quem está a socorrer as vítimas.

"A minha solidariedade está com as vítimas e as suas famílias. Expresso também gratidão e reconhecimento às equipas que trabalham neste momento nas operações de socorro", diz a candidata socialista.

José Luís Carneiro, igualmente do PS, mostrou-se "chocado" com o acidente. No antigo Twitter, transmite solidariedade "a todos os afetados por esta tragédia e às suas famílias" e faz um "agradecimento pelo trabalho de todos os serviços de proteção e socorro" que "estão a dar o melhor de si no apoio às vítimas".

"Concluídas as operações de socorro, é absolutamente necessário que sejam apuradas exaustivamente as causas que originaram esta tragédia", pede.

O líder de outro partido da oposição, o Chega, André Ventura também já utilizou as redes sociais para comentar o assunto.

O líder do partido Chega fala em "profundo sentimento de tristeza" e diz que "as vidas perdidas e os feridos" deixam "uma marca dolorosa" na cidade de Lisboa. "Quero transmitir toda a solidariedade às famílias das vítimas e votos de rápida recuperação aos feridos", diz.

A presidente da Iniciativa Liberal, por sua vez, também lamenta "profundamente o trágico acidente" e pede que seja "realizada uma investigação rigorosa para apurar as causas" e "assegurar que são implementados todos os procedimentos necessários para que uma tragédia destas nunca mais se repita".

Quinze mortos e 18 feridos é o balanço do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, registado esta quarta-feira à tarde. O Governo decretou um dia de luto nacional, na quinta-feira.

[Notícia atualizada às 21h14 de 3 de setembro de 2025 para acrescentar mais declarações]

