Acidente no Elevador da Glória. Reveja as declarações ao país de Carlos Moedas e Luís Montenegro

Luís Montenegro fez uma declaração ao país, após a reunião do Conselho de Ministros, na sequência do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa. Na reunião do Executivo esteve também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a convite do primeiro-ministro.

O número de vítimas mortais na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, tinha subido esta manhã para 17. Morreram esta madrugada dois dos feridos graves levados para os hospitais. A informação foi avançada por Margarida Santos Martins da Proteção Civil de Lisboa que não adianta a nacionalidade das vítimas. No entanto, e na sua declaração ao país, o primeiro-ministro fala em 16 mortos e cinco feridos graves.

Já sobre os feridos, a Proteção Civil revela há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, uma francesa, um suíço e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro feridos.



O guarda-freio da composição é uma das vítimas mortais. O balanço foi atualizado pela Polícia Judiciária durante a madrugada desta quinta-feira, estando afastado o cenário de ação criminosa.

Esta quinta-feira é dia de luto nacional e Lisboa decretou três dias de luto municipal.