Menu
Renascença Renascença

Acidente no Elevador da Glória. Reveja as declarações ao país de Carlos Moedas e Luís Montenegro

O primeiro-ministro vai fazer uma declaração ao país, após a reunião do Conselho de Ministros, na sequência do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa. Tragédia fez 16 mortos e continuam nos hospitais 21 pessoas feridas.

Tempo
|
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

04 set, 2025 - 12:41

A+ / A-

Luís Montenegro fez uma declaração ao país, após a reunião do Conselho de Ministros, na sequência do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa. Na reunião do Executivo esteve também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a convite do primeiro-ministro.

O número de vítimas mortais na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, tinha subido esta manhã para 17. Morreram esta madrugada dois dos feridos graves levados para os hospitais. A informação foi avançada por Margarida Santos Martins da Proteção Civil de Lisboa que não adianta a nacionalidade das vítimas. No entanto, e na sua declaração ao país, o primeiro-ministro fala em 16 mortos e cinco feridos graves.

Já sobre os feridos, a Proteção Civil revela há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, uma francesa, um suíço e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro feridos.

O guarda-freio da composição é uma das vítimas mortais. O balanço foi atualizado pela Polícia Judiciária durante a madrugada desta quinta-feira, estando afastado o cenário de ação criminosa.

Esta quinta-feira é dia de luto nacional e Lisboa decretou três dias de luto municipal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar