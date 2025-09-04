AsproCivil ​sugere "plano de manutenção mais apertado" para elevadores e funiculares

O vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil (AsproCivil), Jorge Silva, defende que, depois de apuradas as causas do acidente com o Elevador da Glória, será tempo de a Câmara Municipal de de Lisboa pensar sobre “o que é que quer destes elevadores para o futuro”.

Em entrevista à Renascença, Jorge Silva sugere, por exemplo, a reconstrução destes equipamentos "de forma tecnológica mais evoluída", ainda que "as carruagens possam manter a aparência tradicional” mesmo que feitas “em materiais tipo fibra de carbono ou algo semelhante, que possam conferir uma rigidez muito mais robusta”.

"A composição terá uma robustez diferente do que a que tem atualmente, já que é toda feita em aço mais ligeiro”, detalha.

"Este incidente traz uma preocupação de segurança acrescida sobre estes elevadores", aponta Jorge Silva, apontando como necessário “um plano de manutenção mais apertado, que esteja mais evoluído para o século XXI e para as novas exigências do turismo em massa”.

“Sempre que há um incidente desta natureza, temos que evoluir para um nível de segurança mais apertado”, defende o dirigente da AsproCivil.

“Normalidade" voltará

Nesta entrevista à Renascença, Jorge Silva rejeita a ideia de que o acidente com o Elevador da Glória ponha em causa ou possa levar a uma suspensão definitiva da utilização dos equipamentos deste tipo, mesmo numa época de turismo em massa.

"São 140 anos de utilizações. São 140 anos em que, diariamente, em cada viagem vão, em média, 20 a 30 pessoas. E são várias viagens ao longo do dia. Se foram 140 anos a transportar pessoas, sem que os incidentes sejam normais e frequentes”, não faz sentido “pôr em causa toda a operação de elevadores turísticos em Lisboa”, até porque “ainda não se sabe exatamente as causas deste acidente”.



"A partir do momento em que a operação seja retomada, os níveis de segurança estarão bastante elevados”, antevê, tal como adivinha que, no regresso à normalidade, “algumas pessoas vão ter algum medo” de usar estes equipamentos.

"Gradualmente, com o evoluir da situação, com o passar do tempo e com o aumento da circulação das carruagens, será retomada a normalidade", remata.