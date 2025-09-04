Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

elevador da glória

AsproCivil ​sugere "plano de manutenção mais apertado" para elevadores e funiculares

04 set, 2025 - 11:30 • Hugo Monteiro

Vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil diz que não faz sentido “pôr em caus a operação de elevadores turísticos em Lisboa” e antevê que a normalidade regressará "gradualmente".

A+ / A-

O vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil (AsproCivil), Jorge Silva, defende que, depois de apuradas as causas do acidente com o Elevador da Glória, será tempo de a Câmara Municipal de de Lisboa pensar sobre “o que é que quer destes elevadores para o futuro”.

Em entrevista à Renascença, Jorge Silva sugere, por exemplo, a reconstrução destes equipamentos "de forma tecnológica mais evoluída", ainda que "as carruagens possam manter a aparência tradicional” mesmo que feitas “em materiais tipo fibra de carbono ou algo semelhante, que possam conferir uma rigidez muito mais robusta”.

"A composição terá uma robustez diferente do que a que tem atualmente, já que é toda feita em aço mais ligeiro”, detalha.

"Este incidente traz uma preocupação de segurança acrescida sobre estes elevadores", aponta Jorge Silva, apontando como necessário “um plano de manutenção mais apertado, que esteja mais evoluído para o século XXI e para as novas exigências do turismo em massa”.

“Sempre que há um incidente desta natureza, temos que evoluir para um nível de segurança mais apertado”, defende o dirigente da AsproCivil.

“Normalidade" voltará

Nesta entrevista à Renascença, Jorge Silva rejeita a ideia de que o acidente com o Elevador da Glória ponha em causa ou possa levar a uma suspensão definitiva da utilização dos equipamentos deste tipo, mesmo numa época de turismo em massa.

"São 140 anos de utilizações. São 140 anos em que, diariamente, em cada viagem vão, em média, 20 a 30 pessoas. E são várias viagens ao longo do dia. Se foram 140 anos a transportar pessoas, sem que os incidentes sejam normais e frequentes”, não faz sentido “pôr em causa toda a operação de elevadores turísticos em Lisboa”, até porque “ainda não se sabe exatamente as causas deste acidente”.

"A partir do momento em que a operação seja retomada, os níveis de segurança estarão bastante elevados”, antevê, tal como adivinha que, no regresso à normalidade, “algumas pessoas vão ter algum medo” de usar estes equipamentos.

"Gradualmente, com o evoluir da situação, com o passar do tempo e com o aumento da circulação das carruagens, será retomada a normalidade", remata.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar