Chuva durante o fim de semana devido a frente fria

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê precipitação no próximo fim de semana em Portugal continental devido à passagem de uma superfície frontal fria associada a uma depressão a noroeste da Península Ibérica.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o IPMA refere que a chuva começará a partir da noite de sábado no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território durante domingo.

"À passagem da superfície frontal poderá ocorrer precipitação localmente intensa, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro, sendo mais provável até final da manhã", adianta.

A temperatura máxima deverá registar uma descida acentuada no domingo, entre seis a 10 graus no interior e três a seis graus no litoral.

Os valores deverão situar-se entre os 23 e os 27 graus, com mínimas sem alterações significativas, embora ambas fiquem abaixo do normal para esta época do ano.

Para os dias seguintes, o IPMA antecipa a continuação da passagem de ondulações frontais no Norte e Centro, com mais precipitação até meio da próxima semana.

Os detalhes sobre os avisos meteorológicos podem ser consultados através da página https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/.