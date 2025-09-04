Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Chuva durante o fim de semana devido a frente fria

04 set, 2025 - 23:23 • Lusa

Chuva começará a partir da noite de sábado no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território durante domingo, indica o IPMA.

A+ / A-

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê precipitação no próximo fim de semana em Portugal continental devido à passagem de uma superfície frontal fria associada a uma depressão a noroeste da Península Ibérica.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o IPMA refere que a chuva começará a partir da noite de sábado no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território durante domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"À passagem da superfície frontal poderá ocorrer precipitação localmente intensa, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro, sendo mais provável até final da manhã", adianta.

A temperatura máxima deverá registar uma descida acentuada no domingo, entre seis a 10 graus no interior e três a seis graus no litoral.

Os valores deverão situar-se entre os 23 e os 27 graus, com mínimas sem alterações significativas, embora ambas fiquem abaixo do normal para esta época do ano.

Para os dias seguintes, o IPMA antecipa a continuação da passagem de ondulações frontais no Norte e Centro, com mais precipitação até meio da próxima semana.

Os detalhes sobre os avisos meteorológicos podem ser consultados através da página https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar