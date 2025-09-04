Costa expressa sentidas condolências a Portugal pelo acidente no Elevador da Glória

Lisboa, 03 set 2025 (Lusa) - O presidente do Conselho Europeu, António Costa, expressou hoje as "mais sentidas condolências a Portugal e à cidade de Lisboa", após acidente com o elevador da Glória, que causou 15 mortos.

"Acabado de aterrar em Paris, recebo com profunda consternação a notícia da gravidade do trágico acidente com o Elevador da Glória, que tanto marcou a minha vida", frisou o antigo primeiro-ministro português e ex-presidente da Câmara de Lisboa, numa mensagem hoje à noite na rede social X. .

António Costa sublinhou que os seus pensamentos estão com "as vítimas, com os seus entes queridos, e com os feridos", a quem desejou uma rápida recuperação.

"Expresso as minhas mais sentidas condolências a Portugal e à cidade de Lisboa", concluiu o presidente do Conselho Europeu.