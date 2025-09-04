Menu
Criança ferida no Elevador da Glória teve alta

04 set, 2025 - 19:30 • Anabela Góis , com Lusa

Após receber alta do Hospital de Santa Maria, a criança ficou a cargo de familiares.

Uma criança que tinha ficado ferida no acidente no Elevador da Glória teve alta esta quinta-feira.

A informação foi avançada à Renascença por fonte do Hospital de Santa Maria, onde a criança foi assistida.

Após receber alta hospitalar, ficou a cargo de familiares.

O descarrilamento do Elevador da Glória, na quarta-feira à tarde, provocou 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos

Seis dos 23 feridos encontram-se em cuidados intensivos, enquanto todos os feridos ligeiros já tiveram alta hospitalar, anunciou esta quinta-feira o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde.

Em conferência de imprensa, Álvaro Almeida adiantou que vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde receberam 23 vítimas do descarrilamento, 13 feridos ligeiros e 10 graves.

“Infelizmente, um dos feridos graves acabou por falecer”, e ainda não foi identificado, e os restantes seis encontram-se em cuidados intensivos, enquanto os outros três apresentam uma “evolução mais favorável”, disse.

Segundo Álvaro Almeida, todos os feridos ligeiros já tiveram alta e são de várias nacionalidades, como espanhola, portuguesa, israelita, brasileira, italiana e francesa.

Em relação aos feridos graves, um ainda não foi identificado e os restantes são três de nacionalidade portuguesa, um de nacionalidade alemã, um sul-coreano, uma suíça, uma cabo-verdiana e uma marroquina, referiu o diretor executivo do SNS.

“O SNS respondeu como era suposto, num momento difícil, graças à grande disponibilidade dos profissionais de saúde”, que responderam “imediatamente à chamada”, salientou Álvaro Almeida.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos de várias nacionalidades,

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

