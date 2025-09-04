Menu
Elevador da Glória. AHRESP diz que "é imperativo apurar com rigor as causas do incidente"

04 set, 2025 - 15:12 • Lusa

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende que "só identificando o que falhou será possível implementar correções". 16 pessoas morreram no incidente no elevador da Glória.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) manifestou "enorme consternação e tristeza" com o acidente no elevador da Glória, em Lisboa, salientando a importância de apurar as causas do ocorrido para evitar que se repita.

"É imperativo apurar com rigor as causas deste acidente. Apenas identificando o que falhou será possível implementar as correções necessárias e evitar que situações semelhantes se repitam, garantindo que Lisboa continua a ser um lugar seguro para quem a vive e visita", sustenta a AHRESP em comunicado.

Expressando "profundo pesar pelas perdas humanas", a associação apresenta "sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas" e deseja "uma rápida recuperação a todos os feridos".

A AHRESP manifesta ainda o seu reconhecimento às equipas de socorro que atuaram no local e a sua solidariedade para com todos os afetados pelo acidente.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. .

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

